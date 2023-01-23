Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывшая жена Дани Алвеса высказалась об аресте бразильского футболиста

Бывшая жена Дани Алвеса высказалась об аресте бразильского футболиста
Комментарии

Дани Динора, бывшая супруга бразильского защитника Дани Алвеса, прокомментировала его задержание. 39-летнего игрока обвиняют в домогательстве и изнасиловании.

«Я знаю, что ему грустно, но он в порядке, и я сделаю всё возможное, чтобы помочь ему. Это шок и для моих детей, которые являются подростками и переживают очень тяжёлые времена. Его семья напряжена, потому что они хотят увидеть его, но им этого не позволяют. Его адвокат сказал мне, что он работает над этим делом.

Дани никогда, никогда, никогда бы так не поступил. Говорю вам, потому что знаю его 22 года и десять лет была замужем за ним», — приводит слова Диноры Telecinco.

В случае, если вина Алвеса будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.

Бразильская девушка: я стала жертвой изнасилования Неймара, история 2019 года. Видеоролик:

Легенду футбола посадят в тюрьму?! В чём обвиняют Дани Алвеса Легенду футбола посадят в тюрьму?! В чём обвиняют Дани Алвеса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023