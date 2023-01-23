«Люди ищут проблемы там, где их нет». Жиру — о слухах о конфликте с Бензема в сборной

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру рассказал, как воспринял уход из национальной команды форварда Карима Бензема накануне чемпионата мира 2022 года в Катаре, опровергнув слухи о конфликте с игроком мадридского «Реала».

«Я написал ему сообщение, когда стало известно, что он уехал, так как мы не могли встретиться и попрощаться с ним лично. Всё вышло довольно искренне и спонтанно. Я сказал ему, что мы разочарованы. Я был разочарован, узнав, что он уходит.

Да, это пошло мне на пользу в плане игры, но я никогда нигде не заявлял или говорил, что чувствую облегчение в связи с его уходом или что испытываю радость от этого. Постоянно одни и те же люди пытаются искать в команде проблемы, хотя их нет», — сказал Жиру в интервью каналу Canal + Sunday.

Бензема покинул расположение сборной Франции перед стартом чемпионата мира в Катаре. Официальной причиной стала травма футболиста, однако форвард начал тренировки в составе «Реала» через неделю после известий о повреждении, полностью восстановившись к матчам плей-офф мундиаля. В прессе ходили слухи о конфликте Бензема с рядом футболистов сборной Франции.

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