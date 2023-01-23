Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Шахтёра» может перейти в «Брайтон»

Защитник «Шахтёра» может перейти в «Брайтон»
Комментарии

Защитник украинского «Шахтёра» Николай Матвиенко может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах футболиста заинтересован «Брайтон энд Хоув Альбион», которым руководит экс-наставник «Шахтёра» Роберто Де Дзерби, информирует The Athletic.

Согласно сведениям источника, Де Дзерби всерьёз настроен на зимнее усиление команды, чтобы «Брайтон», идущий на шестом месте в таблице АПЛ, смог и дальше бороться за высокие места. Матвиенко является одним из первых кандидатов на приобретение.

Отмечается, что украинский футболист сейчас находится с семьёй в Лондоне, но это не связано с переговорами с «Брайтоном».

Напомним, недавно другой украинец из «Шахтёра», Михаил Мудрик, перебрался на Туманный Альбион. Он подписал соглашение с лондонским «Челси».

Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж». Видео:

Мудрик классно дебютировал за «Челси». Но для победы над «Ливерпулем» этого не хватило Мудрик классно дебютировал за «Челси». Но для победы над «Ливерпулем» этого не хватило
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023