Защитник «Шахтёра» может перейти в «Брайтон»

Защитник украинского «Шахтёра» Николай Матвиенко может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах футболиста заинтересован «Брайтон энд Хоув Альбион», которым руководит экс-наставник «Шахтёра» Роберто Де Дзерби, информирует The Athletic.

Согласно сведениям источника, Де Дзерби всерьёз настроен на зимнее усиление команды, чтобы «Брайтон», идущий на шестом месте в таблице АПЛ, смог и дальше бороться за высокие места. Матвиенко является одним из первых кандидатов на приобретение.

Отмечается, что украинский футболист сейчас находится с семьёй в Лондоне, но это не связано с переговорами с «Брайтоном».

Напомним, недавно другой украинец из «Шахтёра», Михаил Мудрик, перебрался на Туманный Альбион. Он подписал соглашение с лондонским «Челси».

Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж». Видео: