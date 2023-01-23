Игрок «Балтики»: Игнашевич готов к работе в РПЛ. Но и как игрок сейчас он не хуже нынешних

Нападающий калининградской «Балтики» Дмитрий Барков рассказал о работе с главным тренером команды Сергеем Игнашевичем, заявив, что специалист готов работать в РПЛ, и отметив, что экс-защитник ЦСКА и сборной России и в качестве игрока смотрелся бы не хуже футболистов российского чемпионата.
«Сергей Игнашевич вносит колоссальный вклад в наш хороший сезон. Его психология победителя передаётся нам, мы чувствуем уверенность благодаря тренеру. Можно взять 20 футболистов Премьер-Лиги и ничего с ними не сделать, а можно с не самыми звёздными игроками прорваться за счёт тренерской работы. Это как раз наш случай, он очень сильно помогает нам.
В сезоне он иногда подсказывает нападающим, как лучше сыграть, всё-таки он выступал против сильнейших форвардов мира, знает сильные и слабые стороны игроков атаки.
Иногда после тренировок он оставлял нас и показывал на себе, как лучше действовать. Попробуй его обыграть! Выходить против него всё ещё сложно, хотя он закончил карьеру несколько лет назад. Думаю, если ему дать форму и заявить на сезон, он бы мог ещё играть на высоком уровне. Даже сейчас он бы смотрелся не хуже людей, которые выступают в нашем футболе.
Но сейчас видно, что ему очень интересно заниматься тренерской работой. Он на 100% готов к Премьер-Лиге. Думаю, там он будет с «Балтикой» в следующем году», — приводит слова Баркова Metaratings.
«Балтика» Игнашевича лидирует в Первой лиге после 20 сыгранных туров, набрав 41 очко и опережая ближайших преследователей на три очка.
- 23 января 2023
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