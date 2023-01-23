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Б. Игнатьев: уровень футбола в России выше, чем в Саудовской Аравии

Б. Игнатьев: уровень футбола в России выше, чем в Саудовской Аравии
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Известный российский тренер Борис Игнатьев, ранее возглавлявший «Аль-Иттихад», сравнил футбол в Саудовской Аравии и России. По его мнению, сейчас уровень российского футбола выше, однако саудовский чемпионат имеет потенциал для того, чтобы превзойти РПЛ.

«Переход таких людей, как Роналду, влияет на развитие чемпионата. Он усилит футбол команды и всего чемпионата. Это влияет на родителей, которые задумаются, куда отдать своего ребёнка, появляется массовость и ажиотаж. Это влияет и на других футболистов, которые задумываются над переходом в этот чемпионат. Можем ли увидеть противостояние Роналду и Месси в Саудовской Аравии? Может быть, другие футболисты тоже могут потянуться в этот чемпионат.

Может ли чемпионат Саудовской Аравии превзойти чемпионат России? Уровень футбола у нас выше по качеству и по развитию этого вида спорта. Но, может быть, в перспективе это изменится благодаря таким футболистам, как Роналду. Я там работал, там тяжело заставить тренироваться людей на должном уровне. Сейчас единственное преимущество чемпионата Саудовской Аравии над чемпионатом России — это финансы. А ещё это хорошая страна, чтобы там пожить», — приводит слова Игнатьева Legalbet.

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