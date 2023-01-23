Б. Игнатьев: уровень футбола в России выше, чем в Саудовской Аравии

Известный российский тренер Борис Игнатьев, ранее возглавлявший «Аль-Иттихад», сравнил футбол в Саудовской Аравии и России. По его мнению, сейчас уровень российского футбола выше, однако саудовский чемпионат имеет потенциал для того, чтобы превзойти РПЛ.
«Переход таких людей, как Роналду, влияет на развитие чемпионата. Он усилит футбол команды и всего чемпионата. Это влияет на родителей, которые задумаются, куда отдать своего ребёнка, появляется массовость и ажиотаж. Это влияет и на других футболистов, которые задумываются над переходом в этот чемпионат. Можем ли увидеть противостояние Роналду и Месси в Саудовской Аравии? Может быть, другие футболисты тоже могут потянуться в этот чемпионат.
Может ли чемпионат Саудовской Аравии превзойти чемпионат России? Уровень футбола у нас выше по качеству и по развитию этого вида спорта. Но, может быть, в перспективе это изменится благодаря таким футболистам, как Роналду. Я там работал, там тяжело заставить тренироваться людей на должном уровне. Сейчас единственное преимущество чемпионата Саудовской Аравии над чемпионатом России — это финансы. А ещё это хорошая страна, чтобы там пожить», — приводит слова Игнатьева Legalbet.
- 23 января 2023
-
13:25
-
13:14
-
13:09
-
13:00
-
12:43
-
12:38
-
12:27
-
12:21
-
12:13
-
12:10
-
12:04
-
12:00
-
11:51
-
11:39
-
11:35
-
11:15
-
11:15
-
11:06
-
11:01
-
11:01
-
11:00
-
10:38
-
10:36
-
10:26
-
10:07
-
10:02
-
10:01
-
10:00
-
09:51
-
09:49
-
09:43
-
09:40
-
09:36
-
09:30
-
09:30