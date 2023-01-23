Ди Мария — о потере 15 очков: нет ничего невозможного. «Ювентус» уже поднимался в прошлом

Аргентинский нападающий туринского «Ювентуса» Анхель Ди Мария прокомментировал потерю итальянцами 15 очков в турнирной таблице Серии A.
«Тяжело внезапно лишиться 15 очков, но если мы продолжим играть с таким же настроем, то сможем добиться чего-то выдающегося. Нет ничего невозможного, это сильная команда с менталитетом победителя. «Ювентус» проигрывал в прошлом и снова поднимался. Важно продолжать работать и оставаться единым целым, в том числе с помощью болельщиков», — приводит слова Ди Марии DAZN.
Напомним, «Ювентус» был лишён 15 очков в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии из-за финансовых махинаций. Временное отстранение от футбола получили функционеры туринцев, которые ранее занимали руководящие должности в команде.
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