Фред вышел на первое место среди бразильцев по числу матчей за «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред появился на поле на 71-й минуте матча 21-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:3). Эта игра стала для 29-летнего бразильца 182-й в составе манкунианцев. По этому показателю он вышел на первое место среди соотечественников. Об этом сообщает пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте.
По этому показателю Фред обогнал полузащитника Андерсона (181). Также в топ-5 бразильцев по числу матчей за «Манчестер Юнайтед» входят Рафаэл (170), Андреас Перейра (75) и Фабио (56).
Фред стал игроком «Манчестер Юнайтед» летом 2018 года, перейдя из «Шахтёра». В нынешнем сезоне 29-летний полузащитник в 25 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:
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