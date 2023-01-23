«Челси» открыт к предложениям по Зиешу. В марокканце заинтересованы клубы АПЛ

Лондонский «Челси» открыт к переговорам по полузащитнику команды Хакиму Зиешу. Об этом в своём «твиттере» сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, «Челси» готов к обсуждению потенциального перехода марокканского футболиста в другую команду. Отмечается, что в его подписании могут быть заинтересованы клубы английской Премьер-лиги и несколько команд из других стран. Переход может состояться до конца зимнего трансферного окна.

29-летний Зиеш защищает цвета «Челси» с лета 2020 года. За «аристократов» марокканский футболист провёл 98 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 11 результативных передач. Контракт игрока с «Челси» рассчитан до 2025 года. Transfermarkt оценивает Зиеша в € 20 млн.

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