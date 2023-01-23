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Болельщики «Арсенала» признали Зинченко лучшим игроком матча с «Манчестер Юнайтед»

Болельщики «Арсенала» признали Зинченко лучшим игроком матча с «Манчестер Юнайтед»
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Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко признан лучшим игроком матча 21-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (3:2) по результатам голосования болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба «канониров» в «Твиттере».

26-летний Зинченко отыграл встречу с «Манчестер Юнайтед» полностью. Всего в нынешнем сезоне украинский футболист принял участие в 15 матчах, отметившись одной результативной передачей. Зинченко играет за «Арсенал» с лета 2022 года. Ранее он был футболистом «Манчестер Сити», ПСВ, «Уфы» и «Шахтёра».

«Арсенал» после 19 матчей чемпионата Англии набрал 50 очков и занимает в турнирной таблице первое место, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на пять очков, а также имея матч в запасе.

Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала». Видеоролик:

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