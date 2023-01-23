Болельщики «Арсенала» признали Зинченко лучшим игроком матча с «Манчестер Юнайтед»

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко признан лучшим игроком матча 21-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (3:2) по результатам голосования болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба «канониров» в «Твиттере».
26-летний Зинченко отыграл встречу с «Манчестер Юнайтед» полностью. Всего в нынешнем сезоне украинский футболист принял участие в 15 матчах, отметившись одной результативной передачей. Зинченко играет за «Арсенал» с лета 2022 года. Ранее он был футболистом «Манчестер Сити», ПСВ, «Уфы» и «Шахтёра».
«Арсенал» после 19 матчей чемпионата Англии набрал 50 очков и занимает в турнирной таблице первое место, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на пять очков, а также имея матч в запасе.
Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала». Видеоролик:
- 23 января 2023
-
14:45
-
14:44
-
14:39
-
14:37
-
14:27
-
14:16
-
14:11
-
14:01
-
13:42
-
13:36
-
13:30
-
13:25
-
13:14
-
13:09
-
13:00
-
12:43
-
12:38
-
12:27
-
12:21
-
12:13
-
12:10
-
12:04
-
12:00
-
11:51
-
11:39
-
11:35
-
11:15
-
11:15
-
11:06
-
11:01
-
11:01
-
11:00
-
10:38
-
10:36
-
10:26