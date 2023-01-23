Кафанов: Песьяков может ещё 3–4 сезона играть на топ-уровне. Он важный игрок «Ростова»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов заявил, что в клубе рассчитывают на основного голкипера Сергея Песьякова и ожидают, что он проведёт на высоком уровне ещё три-четыре сезона.

«В паспорт к вратарям мы никогда не смотрим. Если обратиться к цифрам последнего чемпионата мира, там средний вратарский возраст — 30,5 года. К тому же Сергей очень легко переносит большие нагрузки, у него хорошее восстановление — это очень важный фактор.

Сколько ещё Песьяков сможет играть на топ-уровне? Три-четыре сезона точно. А то и больше. По тому, как он работает на тренировках, по его профессиональному отношению к футболу в быту ни разу не возникала мысль, что Сергей скоро закончит.



Песьяков — очень важный игрок для «Ростова». Сам Сергей ещё долго хочет играть — это тоже важно. Не могу сказать, что сейчас ему нужно искать преемника», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

34-летний Песьяков выступает за «Ростов» с 2017 года. В текущем сезоне вратарь провёл 21 матч, четыре раза оставив свои ворота в неприкосновенности.