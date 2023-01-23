Романо: Кивёр прошёл медосмотр для «Арсенала» и подпишет контракт до лета 2028 года
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Защитник «Специи» Якуб Кивёр успешно прошёл медосмотр перед трансфером в лондонский «Арсенал» и сегодня, 23 января, подпишет с английской командой контракт на пять с половиной лет. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
В текущем сезоне Серии А Кивёр провёл за «Специю» 17 матчей, в которых получил три жёлтые карточки. На чемпионате мира в Катаре игрок принял участие во всех четырёх матчах польской команды. Отметим, что в начале сезона Кивёра в «Барселону» предлагал подписать его соотечественник Роберт Левандовски, назвавший Якоба «необыкновенным». Кивёром также интересовались другие европейские гранды.
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд побил очередной рекорд английской Премьер-лиги. Видеоролик:
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