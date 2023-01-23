Жиру: я мог бы поехать в экзотическую лигу, например, МЛС. Но хочу остаться в «Милане»

Французский нападающий «Милана» Оливье Жиру заявил о желании продлить контракт с итальянским клубом, отметив, что в случае неудачных переговоров о новом соглашении может рассмотреть вариант с переездом в американскую МЛС.

«Я хочу продлить контракт. Мне удалось завоевать сердца болельщиков, выиграв скудетто. Мы обсуждаем контракт. Если мне суждено завершить свою карьеру на высшем уровне в «Милане», то я сделаю это. Я мог бы поехать в какой-нибудь экзотический чемпионат. В МЛС, например, которая мне всегда нравилась. Но главное для меня – это продолжать забивать и выигрывать трофеи с «Миланом», — сказал Жиру в интервью каналу Canal+ Sunday.

Контракт 36-летнего Жиру с «Миланом» истекает в июне 2023 года. По информации различных инсайдеров, француз подпишет новый контракт с «россонери» до 2025 года.

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