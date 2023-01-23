Сычевой — в стартовом составе «Крыльев Советов» на товарищеский матч с клубом «Раднички»

Сегодня, 23 января, самарские «Крылья Советов» проведут товарищеский матч с сербским клубом «Раднички». Игра пройдёт в Белеке (Турция) в рамках зимнего тренировочного сбора команд. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.
Стартовый состав «Крыльев Советов»: Фролов, Горшков, Барач, Евгеньев, Бейл, Бабкин, Цыпченко, Чиркович, Ежов, Хубулов, Сычевой.
Запасные: Веселов, Солдатенков, Гапонов, Зотов, Коваленко, Витюгов, Соколов, Салтыков, Хлусов, Шитов, Тоцкий.
Отмечается, что в статусе капитана «Крылья Советов» выведет на матч Юрий Горшков.
Напомним, этот матч станет стартовым для самарцев на втором зимнем сборе. На первом сборе «Крылья» провели два матча. В первой встрече самарцы обыграли азербайджанский «Сумгаит» (1:0), а в закрытой второй встрече одержали победу со счётом 2:0 — соперника команда не раскрыла.
- 23 января 2023
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