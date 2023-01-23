«Челси» заинтересован в подписании 19-летнего Гюсто из «Лиона»

Защитник «Лиона» Мало Гюсто может продолжить карьеру в чемпионате Англии. В услугах 19-летнего футболиста молодёжной сборной Франции заинтересован «Челси». Об этом сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, «Лион» намерен сохранить футболиста до конца сезона. В «Челси» видят в Гюсто идеального кандидата для роли сменщика Риса Джеймса.

Мало Гюсто выступает за команды структуры «Лиона» с 2016 года. В нынешнем сезоне защитник в 15 матчах чемпионата Франции отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.

Отметим, что после прихода нового руководства «Челси» потратил на трансферы свыше € 450 млн. Рыночная стоимость команды перевалила за отметку в € 1 млрд.

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