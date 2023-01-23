«Челси» заинтересован в подписании 19-летнего Гюсто из «Лиона»
Поделиться
Защитник «Лиона» Мало Гюсто может продолжить карьеру в чемпионате Англии. В услугах 19-летнего футболиста молодёжной сборной Франции заинтересован «Челси». Об этом сообщает L'Equipe.
По сведениям источника, «Лион» намерен сохранить футболиста до конца сезона. В «Челси» видят в Гюсто идеального кандидата для роли сменщика Риса Джеймса.
Мало Гюсто выступает за команды структуры «Лиона» с 2016 года. В нынешнем сезоне защитник в 15 матчах чемпионата Франции отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.
Отметим, что после прихода нового руководства «Челси» потратил на трансферы свыше € 450 млн. Рыночная стоимость команды перевалила за отметку в € 1 млрд.
Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ. Видеоролик:
Комментарии
- 23 января 2023
-
14:45
-
14:44
-
14:39
-
14:37
-
14:27
-
14:16
-
14:11
-
14:01
-
13:42
-
13:36
-
13:30
-
13:25
-
13:14
-
13:09
-
13:00
-
12:43
-
12:38
-
12:27
-
12:21
-
12:13
-
12:10
-
12:04
-
12:00
-
11:51
-
11:39
-
11:35
-
11:15
-
11:15
-
11:06
-
11:01
-
11:01
-
11:00
-
10:38
-
10:36
-
10:26
Партнерский контент