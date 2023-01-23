Роман Широков высказался об интересе к Эдуарду Сперцяну со стороны европейских клубов

Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Широков высказался об интересе к хавбеку «быков» Эдуарду Сперцяну со стороны европейских команд.
«Уровень РПЛ, может, Сперцян не перерос, но Европа — это хороший для него вариант. До лета он всё равно никуда не пойдёт, здесь ещё повысит своё мастерство — может, тогда перерастёт уровень РПЛ.
Что касается рисков сейчас ехать в Европу, то они есть всегда, даже в ту эпоху, в которой жили ранее. Какая разница? Всё будет зависеть от Сперцяна. Миранчук и Головин играют в Европе — у них всё нормально. Не думаю, что у него будут какие-то проблемы. Если готов, то надо ехать.
Для всех хорошая история. Если все стороны устроит, то почему нет? Главный вопрос в том, чтобы «Краснодару» было кем заменить Сперцяна. Покопаются в недрах своей академии. Думаю, таланты есть», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 23 января 2023
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