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Роман Широков высказался об интересе к Эдуарду Сперцяну со стороны европейских клубов

Роман Широков высказался об интересе к Эдуарду Сперцяну со стороны европейских клубов
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Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Широков высказался об интересе к хавбеку «быков» Эдуарду Сперцяну со стороны европейских команд.

«Уровень РПЛ, может, Сперцян не перерос, но Европа — это хороший для него вариант. До лета он всё равно никуда не пойдёт, здесь ещё повысит своё мастерство — может, тогда перерастёт уровень РПЛ.

Что касается рисков сейчас ехать в Европу, то они есть всегда, даже в ту эпоху, в которой жили ранее. Какая разница? Всё будет зависеть от Сперцяна. Миранчук и Головин играют в Европе — у них всё нормально. Не думаю, что у него будут какие-то проблемы. Если готов, то надо ехать.

Для всех хорошая история. Если все стороны устроит, то почему нет? Главный вопрос в том, чтобы «Краснодару» было кем заменить Сперцяна. Покопаются в недрах своей академии. Думаю, таланты есть», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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