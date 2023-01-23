Валерий Кечинов: Сперцян не перерос уровень РПЛ. Для европейских клубов ему ещё рановато
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Бывший футболист Валерий Кечинов прокомментировал интерес к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну со стороны европейских клубов.
«Не могу сказать, что Сперцян перерос уровень РПЛ. Не всегда он играет стабильно. Да, у него есть очень яркие игры, но они чередуются с играми ниже среднего. Чтобы играть в топовых европейских командах, нужно быть стабильным. Для таких клубов ему ещё рановато», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
22-летний Сперцян — воспитанник «Краснодара». В 21 матче нынешнего сезона полузащитник сборной Армении забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что Сперцяна хочет подписать ПСВ.
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