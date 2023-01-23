Тренер «Аль-Насра»: важно, чтобы игроки не пытались постоянно отдавать мяч Роналду

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия высказался об интеграции в систему игры команды португальского нападающего Криштиану Роналду. Напомним, форвард впервые сыграл за новую команду в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттифаком» (1:0).

«Очень важно, чтобы игроки «Аль-Насра» играли как обычно, а не пытались постоянно отдавать мяч Криштиану. Я сказал им, что они должны делать правильный выбор на поле.



Очевидно, что, когда Роналду или Талиска освобождаются от опеки и просят мяч, мы должны отдать им мяч. Эти два игрока способны делать разницу», — приводит слова Гарсии The National News.

Роналду вышел на поле с первых минут с капитанской повязкой и провёл весь матч. Результативными действиями португальский форвард не отметился. Единственный гол в матче на 31-й минуте забил бразильский хавбек Андерсон Талиска.