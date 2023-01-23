Мостовой: у Эдуарда Сперцяна есть преимущество в Европе, потому что по паспорту он армянин

Бывший футболист Александр Мостовой высказался о возможном уходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейскую команду.

«У Сперцяна преимущество в том, что по паспорту он армянин. В сегодняшней ситуации это существенный фактор. Я говорю про всех молодых: если есть шанс, то нужно пробовать. Перерос РПЛ или нет — никто не знает. Были случаи, когда казалось, что перерос, а потом уезжаешь, выясняется, что не перерос, и возвращаешься.



Сперцян — перспективный футболист. Ясно, что если он попадёт в Европу, то ему покажут, чего не хватает. Он сам на себе почувствует. У него есть небольшие минусы, но это связано с возрастом и уровнем чемпионата. Он играет в похожем на Миранчука стиле. Сперцян — техничный, умный, удар есть. Нужно уезжать, если есть возможность», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.