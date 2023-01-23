Форвард «Локомотива» Изидор интересен «Шальке-04». Француз хочет уехать из России

Французский нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор может стать игроком немецкого «Шальке-04». Об этом сообщает издание Sport1.
По информации источника, немецкий клуб заинтересован в заполучении ещё одного вингера, и футболист «Локомотива» является трансферной целью «Шальке-04». Сам Изидор хотел бы покинуть Россию и присоединиться к немецкому клубу. «Локомотив» и «Шальке-04» обсуждают плату за аренду и возможную сумму полноценного выкупа футболиста.
Напомним, ранее сообщалось об интересе к Изидору со стороны французского «Лорьяна». «Чемпионат» информировал об отказе француза переходить в греческий ПАОК.
За московский клуб 22-летний французский форвард сыграл 29 матчей, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Изидора в € 5 млн.
- 23 января 2023
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