Роналду раскритиковали за пост в соцсетях после дебюта за «Аль-Наср»

Португальский нападающий Криштиану Роналду подвергся критике в социальных сетях после публикации, которую он сделал в честь дебюта за «Аль-Наср».

Роналду опубликовал подборку фотографий, сделанных на матче с «Аль-Иттифаком» (1:0). На одном из снимков Криштиану запечатлён во время попытки ударить «ножницами». Фотография, на которой португалец находится в полёте вниз головой, выглядит достаточно эффектно. Но дело в том, что в данном моменте во время игры Роналду не попал по мячу. Более того, он «заехал» ногой по голове сопернику.

Разница между реальным содержанием игрового эпизода и тем, как он выглядит на фото, не помешала Криштиану выложить эффектный снимок на всеобщее обозрение. Это и разозлило фанатов. Один из болельщиков написал: «Получается, Роналду нанёс повреждение парню неудачным ударом через себя, а потом решил опубликовать это? Мда уж».

Другой подписчик добавил: «Это был неудачный удар «ножницами», который пришёлся защитнику по голове. Но он всё же решил опубликовать его как один из своих ярких моментов, хотя был одним из худших игроков на поле».

Комментариев с подобным содержанием было достаточно много. Напомним, Роналду вышел на поле с первых минут с капитанской повязкой и провёл весь матч. Результативными действиями португальский форвард не отметился. Единственный гол в матче на 31-й минуте забил бразильский хавбек Андерсон Талиска.