Юлиан Нагельсман оценил дебют Яна Зоммера за «Баварию»
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман оценил дебют голкипера Яна Зоммера, который недавно переехал в Мюнхем из мёнхенгладбахской «Боруссии». В первом матче швейцарца чемпионы Германии сыграли вничью с «Лейпцигом» — 1:1.
«Ян проделал отличную работу, он знает, как играть. Если ты идёшь на риск, то время от времени совершать ошибки – это абсолютно нормально. Нужно всегда оценивать последствия, которые эти риски могут принести. Я очень доволен его игрой в дебютной встрече», — приводит слова специалиста пресс-служба клуба.
«Бавария» после 16 встреч имеет в активе 35 очков и возглавляет таблицу Бундеслиги, опережая ближайших преследователей – «Айнтрахт», «Унион Берлин» и «Фрайбург» — на пять баллов.
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Лучшие сейвы Яна Зоммера за «Боруссию» М:
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