Юлиан Нагельсман оценил дебют Яна Зоммера за «Баварию»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман оценил дебют голкипера Яна Зоммера, который недавно переехал в Мюнхем из мёнхенгладбахской «Боруссии». В первом матче швейцарца чемпионы Германии сыграли вничью с «Лейпцигом» — 1:1.



«Ян проделал отличную работу, он знает, как играть. Если ты идёшь на риск, то время от времени совершать ошибки – это абсолютно нормально. Нужно всегда оценивать последствия, которые эти риски могут принести. Я очень доволен его игрой в дебютной встрече», — приводит слова специалиста пресс-служба клуба.



«Бавария» после 16 встреч имеет в активе 35 очков и возглавляет таблицу Бундеслиги, опережая ближайших преследователей – «Айнтрахт», «Унион Берлин» и «Фрайбург» — на пять баллов.

Новость по теме Томас Мюллер рассказал, как приняли Яна Зоммера в «Баварии»

Лучшие сейвы Яна Зоммера за «Боруссию» М: