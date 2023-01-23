Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юлиан Нагельсман оценил дебют Яна Зоммера за «Баварию»

Юлиан Нагельсман оценил дебют Яна Зоммера за «Баварию»
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман оценил дебют голкипера Яна Зоммера, который недавно переехал в Мюнхем из мёнхенгладбахской «Боруссии». В первом матче швейцарца чемпионы Германии сыграли вничью с «Лейпцигом» — 1:1.

«Ян проделал отличную работу, он знает, как играть. Если ты идёшь на риск, то время от времени совершать ошибки – это абсолютно нормально. Нужно всегда оценивать последствия, которые эти риски могут принести. Я очень доволен его игрой в дебютной встрече», — приводит слова специалиста пресс-служба клуба.

«Бавария» после 16 встреч имеет в активе 35 очков и возглавляет таблицу Бундеслиги, опережая ближайших преследователей – «Айнтрахт», «Унион Берлин» и «Фрайбург» — на пять баллов.

Новость по теме
Томас Мюллер рассказал, как приняли Яна Зоммера в «Баварии»

Лучшие сейвы Яна Зоммера за «Боруссию» М:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023