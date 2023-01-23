Капитан следующего соперника «ПСЖ» — активный участник фан-клуба парижан

Алексис Змияк, защитник и капитан клуба «Пеи де Кассель», который сегодня, 23 января, сыграет с «ПСЖ» в матче 1/16 финала Кубка Франции, является активным участником фан-клуба парижан.
«Если Мбаппе попытается поразить наши ворота, нужно ли будет мне ему помешать? Возможно, я скажу себе: «Подожди, ведь ему скоро играть с «Баварией» в Лиге чемпионов.
Это странное чувство – выйти на поле и сыграть против футболистов, которых ты поддерживал с трибуны. Я не мог себе такого представить. Мы сошли с ума, когда увидели результаты жеребьёвки», — приводит слова Змияка EuroFoot.
Другой игрок «Пеи де Кассель», Клеман Буджема, также состоит в фан-клубе столичной команды. Отметим, что сегодняшний соперник парижан выступает в шестом по рангу дивизионе чемпионата Франции. Матч между «ПСЖ» и «Пеи де Кассель» начнётся в 22:45 мск.
Мбаппе повторил скандальный жест Мартинеса с ЧМ-2022:
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