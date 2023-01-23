Экс-игрок «Арсенала» Фабрегас рассказал, как Артете удалось изменить менталитет клуба

Бывший игрок «Арсенала» Сеск Фабрегас поделился впечатлениями от посещения тренировочной базы «канониров», а также рассказал, как именно главному тренеру Микелю Артете удалось изменить менталитет команды, благодаря чему она сейчас возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги.

«Мне посчастливилось недавно быть на тренировочной базе, и мне казалось, что я никогда не был там раньше, потому что всё так сильно изменилось. Управляющий тренировочной базой сказал мне, что Микель на 95% всё изменил там.

Что именно изменилось? Всё. Восприятие клуба за последние несколько лет, много положительных отзывов о тренировочной базе, гораздо больше помещений, лучшее оборудование, поля и всё остальное.



У входа также есть этот символ Премьер-лиги, над которым зиждется пустое место, и он хочет как бы показать сообщение: «Ребята, нам нужно просто поместить сюда кубок».



Каждый день игроки, которые приезжают туда, видят Премьер-лигу, но только как символ, так что это похоже на послание или вдохновение каждый день приходить туда и доказывать, что вы действительно хотите поместить туда трофей Премьер-лиги. Поэтому я думаю, что он изменил менталитет клуба с тех пор, как ушёл Арсен Венгер, и это фантастика», — приводит слова Фабрегаса The Sun.

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