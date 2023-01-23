Дани Алвес переведён в тюрьму с более приемлемыми условиями содержания

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес, который ранее был заключён в Барселоне под стражу без права внесения залога после обвинения в сексуальных домогательствах, переведён в другую тюрьму, сообщает Mundo Deportivo.
Изначально Алвес был помещён в учреждение Brians 1, а утром в понедельник, 23 января, его доставили в Brians 2. Сообщается, что такое решение властей можно интерпретировать как благосклонное отношение к футболисту, поскольку новое место заключения бразильца имеет камеры индивидуального содержания, оснащённые душем.
Министерство юстиции уточнило, что эти меры предприняты для того, чтобы гарантировать «безопасность подозреваемого и спокойное сосуществование в жилом модуле».
Напомним, ранее одна из девушек обвинила защитника в том, что он засунул руку ей под нижнее бельё. Предполагаемый инцидент произошёл 30 декабря в одном из ночных клубов.
Мексиканский «Пумас», за который выступал Алвес, после начала расследования расторг контракт с игроком.
Дани Алвес странно отреагировал на вопрос журналиста:
- 23 января 2023
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