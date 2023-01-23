Булыкин — о Сперцяне: многие из РПЛ могут играть в Европе. Я за то, чтобы ребята уезжали

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном уходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейскую команду.
«Много нюансов. Из РПЛ многие могут играть в Европе, но у кого получается уехать — это большой вопрос. Уехать трудно, от переговоров до сделки иногда проходит очень много времени, а иногда ничего не случается.
Я за то, чтобы ребята уезжали в топ-чемпионаты, проявляли себя, ставили новые вызовы и прогрессировали. Поэтому, если его кто-то приглашает и предлагают меньшую зарплату, я бы бросил вызов и поехал в Европу. Но есть клубы, которые должны договориться по цене, футболист должен договориться по личным запросам. Есть много работы, которая иногда ничем не заканчивается», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 23 января 2023
-
19:29
-
19:25
-
19:22
-
19:16
-
19:10
-
19:01
-
18:41
-
18:41
-
18:29
-
18:27
-
18:27
-
18:26
-
18:25
-
18:12
-
18:12
-
18:00
-
17:57
-
17:53
-
17:52
-
17:35
-
17:33
-
17:22
-
17:18
-
17:15
-
16:58
-
16:53
-
16:49
-
16:43
-
16:28
-
16:25
-
16:24
-
16:20
-
16:15
-
16:00
-
15:50