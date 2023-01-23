Адольфо Гайч согласился на переход в «Верону»

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч согласился перейти в «Верону». Теперь итальянцам необходимо договориться с ЦСКА об условиях аренды, сообщает журналист Альфредо Педулла.
По информации источника, приоритетом нападающего является возвращение в Италию, где Гайч уже выступал за «Беневенто». Ранее агент футболиста подтвердил, что ведёт переговоры с «Вероной» о переходе аргентинца в команду на правах аренды.
23-летний аргентинец перешёл в ЦСКА летом 2020 года из «Сан-Лоренсо». Армейцы заплатили за нападающего € 8,5 млн. Адольфо дважды отправлялся в аренду за время выступления за ЦСКА. Аргентинский форвард успел поиграть за итальянский «Беневенто» и испанскую «Уэску». Всего за армейский клуб Гайч сыграл 30 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года.
- 23 января 2023
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