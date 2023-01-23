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«Ахмат» и «Войводина» не выявили победителя в товарищеской встрече

«Ахмат» и «Войводина» не выявили победителя в товарищеской встрече
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«Ахмат» сыграл вничью с сербской «Войводиной» в товарищеской игре.

На 20-й минуте Милош Шатара вывел грозненцев вперёд, во втором тайме сербы сумели забить ответный мяч. Итог – 1:1 – команды не выявили победителя.

В следующей контрольной встрече «Ахмат» сыграет с «Чайкой». Кроме того, в ходе зимних сборов грозненцы должны встретиться с «Химками», «Волгой», ЦСКА, «Рубином» и «Нефтехимиком».

Команда Сергея Ташуева занимает шестую позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 26 очков после 17 матчей. Матчи российского первенства возобновятся весной после зимнего перерыва. В 18-м туре грозненский коллектив 4 марта примет «Оренбург».

В Кубке России «Ахмат» сыграет с «Уфой» на выезде.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
23 января 2023, понедельник. 17:00 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Окончен
1 : 1
Войводина
Нови-Сад, Сербия
1:0 Шатара – 20'   1:1 Еличич – 75'
Комментарии
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