«Ахмат» и «Войводина» не выявили победителя в товарищеской встрече

«Ахмат» сыграл вничью с сербской «Войводиной» в товарищеской игре.



На 20-й минуте Милош Шатара вывел грозненцев вперёд, во втором тайме сербы сумели забить ответный мяч. Итог – 1:1 – команды не выявили победителя.



В следующей контрольной встрече «Ахмат» сыграет с «Чайкой». Кроме того, в ходе зимних сборов грозненцы должны встретиться с «Химками», «Волгой», ЦСКА, «Рубином» и «Нефтехимиком».



Команда Сергея Ташуева занимает шестую позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 26 очков после 17 матчей. Матчи российского первенства возобновятся весной после зимнего перерыва. В 18-м туре грозненский коллектив 4 марта примет «Оренбург».



В Кубке России «Ахмат» сыграет с «Уфой» на выезде.