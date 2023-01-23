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Ромеро: Месси передумал продлевать контракт с «ПСЖ» после победы Аргентины на ЧМ-2022

Ромеро: Месси передумал продлевать контракт с «ПСЖ» после победы Аргентины на ЧМ-2022
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси не планирует продлевать контракт с французским клубом, сообщает журналист Жерар Ромеро на своей странице в социальных сетях.

По информации источника, 35-летний футболист передумал продлевать соглашение с «ПСЖ» после победы сборной Аргентины на чемпионате мира — 2022 в Катаре. Месси намерен подумать о своём будущем, и продление контракта с «ПСЖ» пока не является приоритетным вариантом для него. Действующий контракт Месси с парижанами рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, Месси стал игроком «ПСЖ» в 2021 году. В нынешнем сезоне аргентинский футболист принял участие в 15 матчах французской Лиги 1, забил восемь голов и отдал 10 результативных передач.

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