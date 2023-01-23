«Торпедо» и «Алания» сыграли вничью в контрольном матче

Завершился товарищеский матч, в котором московское «Торпедо» встречалось с «Аланией». Команды проводили игру в формате четыре тайма по 30 минут. Соперники не сумели выявить победителя – 1:1.
На 20-й минуте гол забил игрок «Алании» Андрей Мазурин, а на 114-й окончательный результат установил Марио Чурич.
Автозаводцы занимают последнее, 16-е место, в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, в 17 играх набрав лишь шесть очков. От «Локомотива» и «Факела», которые располагаются в зоне переходных матчей, «Торпедо» отстаёт на семь очков. В 18-м туре РПЛ москвичи встретятся с «Краснодаром».
«Алания» занимает вторую позицию в турнирной таблице Первой лиги. Владикавказцы в 20 играх сумели набрать 38 баллов. Лидирует в турнире «Балтика», в активе которой на три очка больше.
- 23 января 2023
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