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«Торпедо» и «Алания» сыграли вничью в контрольном матче

«Торпедо» и «Алания» сыграли вничью в контрольном матче
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Завершился товарищеский матч, в котором московское «Торпедо» встречалось с «Аланией». Команды проводили игру в формате четыре тайма по 30 минут. Соперники не сумели выявить победителя – 1:1.

На 20-й минуте гол забил игрок «Алании» Андрей Мазурин, а на 114-й окончательный результат установил Марио Чурич.

Автозаводцы занимают последнее, 16-е место, в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, в 17 играх набрав лишь шесть очков. От «Локомотива» и «Факела», которые располагаются в зоне переходных матчей, «Торпедо» отстаёт на семь очков. В 18-м туре РПЛ москвичи встретятся с «Краснодаром».

«Алания» занимает вторую позицию в турнирной таблице Первой лиги. Владикавказцы в 20 играх сумели набрать 38 баллов. Лидирует в турнире «Балтика», в активе которой на три очка больше.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
23 января 2023, понедельник. 17:00 МСК
Торпедо М
Москва, Россия
Окончен
1 : 1
ДВ
Алания
Владикавказ, Россия
0:1 Мазурин – 20'   1:1 Чурич – 114'
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