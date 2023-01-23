Эдегор: ощущения от победы в матче с «МЮ» помогут «Арсеналу». Нас не волнует «Ман Сити»

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор высказался о борьбе за чемпионство в английской Премьер-лиге.



«Честно говоря, нас не волнует «Манчестер Сити» или любая другая команда. Мы ожидали, что они выиграют, так что это не стало большим сюрпризом. Мы просто сосредоточились на своей игре, чтобы одержать победу в матче с «Манчестер Юнайтед», что и сделали. То, как мы выиграли, вызвало особое чувство, которое нам поможет.



Это долгий сезон. Мы только на полпути. Впереди много игр, поэтому мы должны сохранять спокойствие и скромность. Сейчас ещё слишком рано думать о возможном чемпионстве», — приводит слова Эдегора Daily Mail.



«Арсенал» в 19 матчах набрал 50 очков и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» (45) — на втором месте.