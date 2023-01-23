«Вест Хэм» потерял нападающего Ингса на несколько недель после его дебютного матча

Форвард «Вест Хэма» Дэнни Ингс не сможет помочь своей команде в ближайшие несколько недель. Как сообщает издание The Guardian, игрок травмировал колено в дебютной субботней встрече с «Эвертоном» (2:0), проведя на поле в общей сложности 18 минут после выхода на замену.
Ингс стал игроком «молотобойцев» за сутки до начала матча, перейдя из «Астон Виллы» за € 15 млн. Дэвид Мойес надеялся, что англичанин сумеет решить проблему команды в нападении, но теперь ему придётся рассчитывать на своих прежних игроков. Ожидается, что Ингс вернётся в строй 19 февраля, когда лондонцы сыграют в дерби с «Тоттенхэмом».
В нынешнем сезоне Дэнни Ингс провёл за свой прошлый клуб «Астон Виллу» 18 матчей в Премьер-лиге. На его счету шесть забитых мячей.
Реакция болельщиков Англии на промах Кейна с пенальти:
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