«Бавария» не планирует вступать в борьбу за Кая Хаверца летом
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«Бавария» не планирует приобретать нападающего лондонского «Челси» Кая Хаверца ни в зимнее, ни в летнее трансферное окно, сообщает Sport1.de.
По информации источника, несмотря на возможный уход немецкого футболиста из «Челси» летом, «Бавария» не заинтересована в участии в борьбе за форварда. Руководство мюнхенцев не считает Хаверца возможным решением для проблем в нападении и на флангах.
23-летний Хаверц стал игроком «Челси» в 2019 году, перейдя из леверкузенского «Байера» за € 80 млн. В составе «аристократов» немец стал победителем Лиги чемпионов в 2021 году, забив победный гол в финале с «Манчестер Сити» (1:0). Также Хаверц стал победителем клубного чемпионата мира и Суперкубка Европы в 2022 году.
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