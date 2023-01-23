«Атлетико» продлил контракт с Пабло Барриосом до 2028 года. Сумма отступных — € 100 млн

Мадридский «Атлетико» продлил соглашение с 19-летним полузащитником Пабло Барриосом до 2028 года. Новый контракт предусматривает пункт о выкупе в размере € 100 млн, сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Хавбек присоединился к академии «матрасников» в 2017 году, перейдя туда из другого мадридского клуба – «Реала». Первый профессиональный контракт с «Атлетико» Барриос подписал в марте 2022 года. Дебютировал за мадридцев игрок 29 октября 2022 года, выйдя на замену в матче чемпионата Испании с «Кадисом».
В текущем сезоне Примеры Пабло Барриос провёл за «матрасников» четыре встречи, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
«Атлетико» набрал 31 балл в 18 матчах испанского первенства и занимает четвёртую позицию в турнирной таблице.
Сенсации группового этапа Лиги чемпионов:
- 23 января 2023
-
22:31
-
22:27
-
22:26
-
22:19
-
22:15
-
22:14
-
22:03
-
22:02
-
21:49
-
21:39
-
21:36
-
21:27
-
21:20
-
21:07
-
20:59
-
20:58
-
20:41
-
20:33
-
20:33
-
20:17
-
20:17
-
20:14
-
19:56
-
19:47
-
19:45
-
19:29
-
19:25
-
19:22
-
19:16
-
19:10
-
19:01
-
18:41
-
18:41
-
18:29
-
18:27