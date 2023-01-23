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«Атлетико» продлил контракт с Пабло Барриосом до 2028 года. Сумма отступных — € 100 млн

«Атлетико» продлил контракт с Пабло Барриосом до 2028 года. Сумма отступных — € 100 млн
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Мадридский «Атлетико» продлил соглашение с 19-летним полузащитником Пабло Барриосом до 2028 года. Новый контракт предусматривает пункт о выкупе в размере € 100 млн, сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Хавбек присоединился к академии «матрасников» в 2017 году, перейдя туда из другого мадридского клуба – «Реала». Первый профессиональный контракт с «Атлетико» Барриос подписал в марте 2022 года. Дебютировал за мадридцев игрок 29 октября 2022 года, выйдя на замену в матче чемпионата Испании с «Кадисом».

В текущем сезоне Примеры Пабло Барриос провёл за «матрасников» четыре встречи, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

«Атлетико» набрал 31 балл в 18 матчах испанского первенства и занимает четвёртую позицию в турнирной таблице.

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