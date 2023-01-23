В «ПСЖ» уверены, что Месси продлит контракт с клубом

В «ПСЖ» по-прежнему уверены в том, что нападающий Лионель Месси согласится на продление контракта с клубом. Как сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс, в руководстве хотят сделать предложение на один год с опцией продления ещё на один сезон. Кроме того, у Месси есть опция продления на один год в его текущем контракте.



Целью «ПСЖ» всегда было продлить контракт с Месси в начале 2023 года. Нет никакой связи между переговорами и закрытием трансферного окна, и, следовательно, нет жёсткого крайнего срока для заключения сделки в январе.

Клуб по-прежнему настроен очень оптимистично, что Месси останется в команде. Переговоры начались только в январе, после того как игрок вернулся с чемпионата мира, как изначально и планировалось.

Месси может получить «Суперзолотой мяч»: