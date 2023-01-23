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Чемпион мира 2018 года Флорьян Товен покинул «Тигрес»

Чемпион мира 2018 года Флорьян Товен покинул «Тигрес»
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Французский полузащитник Флорьян Товен ушёл из «Тигрес», сообщает пресс-служба мексиканского клуба.

«Мы благодарим Флорьяна за усердие и профессионализм, проявленные в течение полутора лет, которые он провёл с нами. Мы желаем Флорьяну всяческих успехов в будущих начинаниях», — говорится в сообщении пресс-службы «Тигрес».

Напомним, Товен перешёл в «Тигрес» из «Марселя» в мае 2021 года. Контракт французского футболиста был рассчитан на пять лет. В нынешнем сезоне Товен принял участие в 10 матчах чемпионата Мексики, забил три гола и отдал две результативные передачи.

С 2017 года Товен вызывается в сборную Франции. В составе национальной команды полузащитник выиграл чемпионат мира 2018 года в России.

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