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Тренер вратарей «Баварии» Тони Тапалович отправлен в отставку

Тренер вратарей «Баварии» Тони Тапалович отправлен в отставку
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Тони Тапалович отправлен в отставку с поста тренера вратарей «Баварии», сообщает Bild.

По информации источника, причиной увольнения специалиста стали его непримиримые разногласия с главным тренером мюнхенского клуба Юлианом Нагельсманом. Проблемой также стала сосредоточенность Тапаловича на вратарях Мануэле Нойере и Свене Ульрайхе, в то время как молодые голкиперы клуба оставались практически без его внимания.

Напомним, ранее состав «Баварии» пополнил швейцарский вратарь Ян Зоммер. Мюнхенцы приобрели игрока из-за серьёзной травмы Нойера. Повреждение не позволит основному вратарю «Баварии» выступить до конца текущего сезона.

«Бавария» в 16 матчах набрала 35 очков и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023.

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