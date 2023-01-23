«Арсенал» объявил о переходе защитника «Специи» Якуба Кивёра

Лондонский «Арсенал» подписал контракт с польским защитником «Специи» Якубом Кивёром. За новый клуб игрок будет выступать под 15-м номером, сообщается на официальном сайте «канониров».
Якуб Кивёр
Фото: Официальный сайт ФК «Арсенал» Лондон
В текущем сезоне Серии А Кивёр провёл за «Специю» 17 матчей, в которых получил три жёлтые карточки. На чемпионате мира в Катаре игрок принял участие во всех четырёх матчах польской команды. Отметим, что в начале сезона Кивёра в «Барселону» предлагал подписать его соотечественник Роберт Левандовски, назвавший Якуба «необыкновенным». Кивёром также интересовались другие европейские гранды. Ранее СМИ сообщали, что «канониры» перебили предложение «Ювентуса» по польскому футболисту.
Игроки «Арсенала» раскрасили Лондон в красный:
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