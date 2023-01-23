Артета: Кивёр показал огромный потенциал, он прибавит обороне «Арсенала» силы и качества

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал подписание контракта с польским защитником «Специи» — Якубом Кивёром.



«Здорово, что Якуб присоединился к нашей команде. Он молодой и разносторонний защитник, который показал огромный потенциал и высокое качество игры в составе «Специи» в Серии А, а также в составе сборной Польши на международном уровне.



Кивёр – тот игрок, который придаст нашей оборонительной линии силу и качество. Мы приветствуем Якуба и его семью в «Арсенале» и с нетерпением ждём возможности поработать с ним».



«Канониры» возглавляют турнирную таблицу английской Премьер-лиги, набрав 50 очков в 19 матчах. Вчера, 22 января, лондонцы в драматичном матче одержали победу над «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:2.

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