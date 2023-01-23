Спортивный юрист: с «Ювентуса» могут снять ещё больше очков

Судебный эксперт по спортивным делам Маттиа Грассани рассказал, что с «Ювентуса» могут снять ещё больше очков в Серии А. Ранее с туринского клуба вычли 15 очков.

«Никто не ожидал вердикта в виде вычитания 15 очков, так как в Серии А мы не видели такого строгого наказания со времён «кальчополи». Но у федерального прокурора есть ещё одно досье для другого судебного разбирательства. Там затрагивается более скользкий и деликатный вопрос о четырёхмесячной заработной плате за сезон 2020 года, когда была пандемия ковида. Если «Ювентус» и его директоров снова привлекут к суду, мы можем увидеть ещё одно снятие очков с клуба.

На данном этапе это только прогнозы, но мы говорим о тревожном аспекте, который не был рассмотрен и с которым столкнутся в ближайшие недели. Эта процедура должна быть завершена до конца сезона», — приводит слова Грассани издание La Gazzetta dello Sport.

Спаллетти принёс на пресс-конференцию две розы: