Гарри Кейн проводит 300-й матч за «Тоттенхэм» в рамках Премьер-лиги

Сегодня, 23 января, проходит заключительный матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Фулхэм» принимает «Тоттенхэм». Как сообщает официальный сайт «шпор», для их нападающего Гарри Кейна эта встреча уже 300-я за клуб в рамках английского чемпионата.

29-летний форвард является воспитанником «Тоттенхэма», он выступал за команду на разных молодёжных уровнях с 2004 года. Кейн является одним из лучших бомбардиров Премьер-лиги — на его счету 198 мячей. Он находится третьим в списке, уступая Уэйну Руни (208) и Алану Ширеру (260).

В текущем сезоне Кейн провёл за «шпор» 28 матчей во всех турнирах. На счету игрока 17 забитых мячей и три результативные передачи. Также у форварда 3+2 в пяти матчах за Англию на чемпионате мира.

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