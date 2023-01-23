Мартинес — первый игрок, забивший «Арсеналу» головой в этом сезоне АПЛ. Его рост — 175 см

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес, который поразил ворота «Арсенала» в матче английской Премьер-лиги – единственный игрок, забивший гол «канонирам» головой в текущем розыгрыше АПЛ, сообщает портал Squawka.
Отметим, что рост центрального защитника манкунианцев – всего 175 сантиметров. При счёте 1:2 аргентинец получил мяч после розыгрыша углового и в падении перебросил голкипера «канониров». Этот мяч не помог «Юнайтед» набрать очки в прошедшем матче – на 90-й минуте форвард лондонской команды Эдди Нкетиа принёс «Арсеналу» победу – 3:2.
Также этот гол стал для Мартинеса первым в футболке «красных дьяволов». В текущем сезоне АПЛ игрок принял участие в 18 матчах и получил четыре жёлтые карточки.
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