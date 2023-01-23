Каррагер: «Эвертон» по-прежнему худший клуб в Англии. В его правлении бардак
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о ситуации в «Эвертоне».
«Никто не знает футбольный клуб лучше, чем его собственные болельщики. Не было баннеров против Лэмпарда, они были направлены против Мошири и правления клуба. Я как-то сказал, что «Эвертон» — худший клуб в стране. Это не было легкомысленным замечанием бывшего игрока «Ливерпуля», я говорил как бывший болельщик «Эвертона». Сейчас этот статус лишь подтвердился.
Мошири не знает, что делает, но у него много денег. В клуб приходят одни и те же игроки, тренеры постоянно меняются. Почему каждый тренер «Эвертона» терпит неудачу? Потому что система не работает. Нужно обратить взор на тех, кто сидит в правлении. Там бардак», — приводит слова Каррагера Sky Sports.
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