Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каррагер: «Эвертон» по-прежнему худший клуб в Англии. В его правлении бардак

Каррагер: «Эвертон» по-прежнему худший клуб в Англии. В его правлении бардак
Комментарии

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о ситуации в «Эвертоне».

«Никто не знает футбольный клуб лучше, чем его собственные болельщики. Не было баннеров против Лэмпарда, они были направлены против Мошири и правления клуба. Я как-то сказал, что «Эвертон» — худший клуб в стране. Это не было легкомысленным замечанием бывшего игрока «Ливерпуля», я говорил как бывший болельщик «Эвертона». Сейчас этот статус лишь подтвердился.

Мошири не знает, что делает, но у него много денег. В клуб приходят одни и те же игроки, тренеры постоянно меняются. Почему каждый тренер «Эвертона» терпит неудачу? Потому что система не работает. Нужно обратить взор на тех, кто сидит в правлении. Там бардак», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Новость по теме
«Эвертон» уволил Лэмпарда с поста главного тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023