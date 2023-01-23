Мостовой рассказал, какие российские футболисты способны заиграть в Европе

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой рассказал, какие, по его мнению, российские игроки могут перейти в один из европейских чемпионатов.

«Это довольно сложный вопрос в нынешней ситуации. Но если судить исключительно по футбольным качествам, то первым приходит в голову Арсен Захарян. О нём часто говорили в таком контексте, но что-то срывается. Сергей Пиняев ещё очень молодой. Он ещё года два-три может спокойно поиграть в Российской Премьер-Лиге, хотя у него есть способности, которые будут востребованы в Европе. Игорь Дивеев – защитник довольно неплохого уровня.



У нас вроде бы много молодых и перспективных футболистов, но и в Европе их тоже предостаточно. И не только в Европе, ведь туда едут игроки со всего мира», — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.