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Мостовой рассказал, какие российские футболисты способны заиграть в Европе

Мостовой рассказал, какие российские футболисты способны заиграть в Европе
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой рассказал, какие, по его мнению, российские игроки могут перейти в один из европейских чемпионатов.

«Это довольно сложный вопрос в нынешней ситуации. Но если судить исключительно по футбольным качествам, то первым приходит в голову Арсен Захарян. О нём часто говорили в таком контексте, но что-то срывается. Сергей Пиняев ещё очень молодой. Он ещё года два-три может спокойно поиграть в Российской Премьер-Лиге, хотя у него есть способности, которые будут востребованы в Европе. Игорь Дивеев – защитник довольно неплохого уровня.

У нас вроде бы много молодых и перспективных футболистов, но и в Европе их тоже предостаточно. И не только в Европе, ведь туда едут игроки со всего мира», — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.

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