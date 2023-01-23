Мама Кокорина: рада, что сын сделал дубль. У него отличный настрой

Светлана Кокорина, мама российского легионера кипрского «Ариса» Александра Кокорина, поделилась впечатлениями после удачной игры сына в матче чемпионата Кипра с «Аполлоном». В минувшей встрече россиянин оформил дубль.
«Я счастлива за сына, за его дубль. Рада, что команда одержала победу. Смотрела игру, конечно, переживала и очень рада, что у него получилось вернуться и сразу забить.
Про физическую готовность лучше спросить у него. Но мы постоянно общаемся, и знаю, что настрой у него отличный», — приводит слова Кокориной Sport24.
В первом тайме форвард поразил ворота соперника после грубой ошибки обороны «Аполлона», а во втором реализовал пенальти. Кокорин забил семь мячей в текущем сезоне и поднялся на четвёртую строчку в списке бомбардиров чемпионата Кипра.
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