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Агент Шкриньяра рассказал о решении игрока не продлевать контракт с «Интером»

Агент Шкриньяра рассказал о решении игрока не продлевать контракт с «Интером»
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Роберто Систичи, агент защитника «Интера» Милана Шкриньяра, рассказал о переговорах миланцев с «ПСЖ» прошлым летом, а также об отказе от продления контракта. Напомним, летом 2023 года истекает срок его текущего соглашения с «нерадзурри».

«Правда в том, что решение выставить Милана Шкриньяра на трансферный рынок летом было принято «Интером», а не игроком. Это было решение клуба, которое привело к переговорам между «Интером» и «ПСЖ», о чём мы, очевидно, были проинформированы. На определённом этапе переговоры были прерваны, и игрок без проблем согласился с этим, уважая свой контракт как настоящий профессионал.

Осенью мы ответили на все вопросы клуба и после ряда предварительных встреч представили наш экономический запрос. После этого, в ноябре 2022 года, своё предложение представил «Интер». Мы решили не принимать это предложение. Я подтвердил это в январе, перед Суперкубком. Также я сообщил, что мы вправе выслушать предложения других клубов», — приводит слова Систичи FC Inter News.

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