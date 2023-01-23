«Челси» планирует продлить контракт с 38-летним Тьяго Силвой

Защитник «Челси» и сборной Бразилии Тьяго Силва может продлить контракт с английским клубом, сообщает The Times.



По информации источника, в «Челси» готовят новый контракт для 38-летнего бразильского футболиста. Действующее соглашение Тьяго с лондонским клубом рассчитано до конца сезона-2022/2023. Руководство «Челси» впечатлено уровнем игры Силвы и рассчитывает продлить сотрудничество.



Напомним, Силва перешёл в «Челси» из «ПСЖ» в 2020 году. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 18 матчах английской Премьер-лиги и отметился двумя результативными передачами. Тьяго принял участие в чемпионате мира — 2022 в составе сборной Бразилии и стал самым возрастным автором результативной передачи в истории планетарных первенств.