«Челси» планирует продлить контракт с 38-летним Тьяго Силвой
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Защитник «Челси» и сборной Бразилии Тьяго Силва может продлить контракт с английским клубом, сообщает The Times.
По информации источника, в «Челси» готовят новый контракт для 38-летнего бразильского футболиста. Действующее соглашение Тьяго с лондонским клубом рассчитано до конца сезона-2022/2023. Руководство «Челси» впечатлено уровнем игры Силвы и рассчитывает продлить сотрудничество.
Напомним, Силва перешёл в «Челси» из «ПСЖ» в 2020 году. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 18 матчах английской Премьер-лиги и отметился двумя результативными передачами. Тьяго принял участие в чемпионате мира — 2022 в составе сборной Бразилии и стал самым возрастным автором результативной передачи в истории планетарных первенств.
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