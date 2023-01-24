Мбаппе оформил покер в матче Кубка Франции. Три гола он забил за 11 минут

В эти минуты проходит матч 1/16 финала Кубка Франции, в котором клуб шестого по значимости дивизиона страны – «Пеи де Кассель» — принимает «ПСЖ». Команды играют на стадионе «Боллар-Делелис» в Касселе. Стартовый свисток главного арбитра Вилли Делажо прозвучал в 22:45 мск.



Форвард парижан Килиан Мбаппе в течение 11 минут сумел оформить хет-трик и сделать одну голевую передачу. Он поразил ворота соперника на 29-й, 34-й и 40-й минутах игры, а на 33-й ассистировал Неймару. На 56-й минуте он забил свой четвёртый гол в матче.



Идёт второй тайм, счёт 5:0 в пользу гостей.

Победитель этой пары в 1/8 финала турнира сыграет с «Марселем», который ранее сумел пройти «Ренн» (1:0).

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