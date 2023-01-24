Кейн повторил рекорд лучшего бомбардира «Тоттенхэма» Джимми Гривза по голам за клуб

В рамках заключительного матча 21-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» играет с «Фулхэмом», и в концовке первой половины встречи за «шпор» отличился Гарри Кейн. Как сообщает официальная страница клуба, 29-летний форвард повторил рекорд лучшего бомбардира клуба Джимми Гривза. Теперь у обоих нападающих по 266 мячей.

Также для Кейна это уже 199-й мяч в рамках английского чемпионата, благодаря чему он занимает третью строчку в списке лучших бомбардиров. На втором месте располагается Уэйн Руни (208), а возглавляет таблицу Алан Ширер (260).

В этом сезоне Кейн проводит за лондонский клуб 29-й матч во всех турнирах. На его счету 18 мячей и три результативные передачи.

Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»: