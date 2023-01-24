«Валенсия» сыграла вничью с «Альмерией», дважды ведя по ходу встречи

Сегодня, 24 января, завершился матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Валенсия» играла с «Альмерией». Встреча проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии. Стартовый свисток главного арбитра Хесуса Хиля Мансано прозвучал в 23:00 мск.
Первый тайм между командами окончился без голов. Всему виной нереализованный пенальти игрока гостей Ларджи Рамазани, который попал в штангу.
Нереализованный пенальти Рамазани:
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В начале второго тайма отличились «летучие мыши» — на 48-й минуте Джастин Клюйверт с передачи Андре Алмейды реализовал голевой момент. Через шесть минут «Альмерия» сравняла — гол на счету защитника Чуми, точный пас с углового подал Лукас Робертоне.
Гол Чуми:
На 65-й минуте крайний защитник «Валенсии» Хосе Луис Гайя снова вывел команду вперёд. Однако хозяева вели в счёте недолго — уже через девять минут Франсиско Портильо после точного паса Эль Билала Туре сравнял счёт в этом матче.
В оставшиеся минуты игры ни одна команда отличиться больше не смогла. Встреча завершилась результативной ничьей — 2:2.
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