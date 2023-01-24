«Ньюкасл» провёл переговоры с «МЮ» по трансферу Мактоминея

«Ньюкасл» попытался подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминея.
Как сообщает The Athletic, «сороки» обсудили с «МЮ» возможность организации перехода футболиста сборной Шотландии в январе.
«Юнайтед» не хочет продавать Мактоминея зимой, а главный тренер команды Эрик тен Хаг считает его ценным игроком. «Ньюкасл» собирается вернуться к этому варианту летом.
Утверждается, что «Манчестер Юнайтед» вообще не хочет продавать футболистов в это трансферное окно, поскольку времени на подписание новичков на место ушедших игроков останется мало.
«Манчестер Юнайтед» находится на четвёртой строчке, заработав 39 баллов.
«Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 39 очков после 20 проведённых матчей.
13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом:
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