«Ньюкасл» провёл переговоры с «МЮ» по трансферу Мактоминея

«Ньюкасл» попытался подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминея.



Как сообщает The Athletic, «сороки» обсудили с «МЮ» возможность организации перехода футболиста сборной Шотландии в январе.



«Юнайтед» не хочет продавать Мактоминея зимой, а главный тренер команды Эрик тен Хаг считает его ценным игроком. «Ньюкасл» собирается вернуться к этому варианту летом.



Утверждается, что «Манчестер Юнайтед» вообще не хочет продавать футболистов в это трансферное окно, поскольку времени на подписание новичков на место ушедших игроков останется мало.



«Манчестер Юнайтед» находится на четвёртой строчке, заработав 39 баллов.



«Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 39 очков после 20 проведённых матчей.

13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом: